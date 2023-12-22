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«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: Альварес открыл счёт на первой минуте финала КЧМ

«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: Альварес открыл счёт на первой минуте финала КЧМ
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В эти минуты проходит финальный матч клубного чемпионата мира — 2023 между английским «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». Встреча проводится в Джидде (Саудовская Аравия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
2 : 0
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Альварес – 1'     2:0 Нино – 27'    

Уже на первой минуте аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Натан Аке ударом из-за штрафной угодил в штангу, а Альварес здорово прочитал отскок и грудью переправил мяч в сетку ворот.

Напомним, в полуфинале турнира «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над японской командой «Урава Ред Даймондс» (3:0), а «Флуминенсе» оказался сильнее египетского «Аль-Ахли» (2:0).

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