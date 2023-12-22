«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: «горожане» увеличили преимущество

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В эти минуты проходит финальный матч клубного чемпионата мира — 2023 между английским «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». Встреча проводится в Джидде (Саудовская Аравия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на первой минуте аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес открыл счёт и вывел свою команду вперёд.

На 27-й минуте «горожане» увеличили преимущество благодаря автоголу защитника «Флуминенсе» Нино. Родриго Эрнандес классной передачей из глубины нашёл Фила Фодена в штрафной, тот попытался сделать прострел, а мяч рикошетом от пошедшего в подкат Нино залетел в угол ворот.

Напомним, в полуфинале турнира «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над японской командой «Урава Ред Даймондс» (3:0), а «Флуминенсе» оказался сильнее египетского «Аль-Ахли» (2:0).