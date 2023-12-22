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Хулиан Альварес стал автором самого быстрого гола в истории клубного ЧМ

Хулиан Альварес стал автором самого быстрого гола в истории клубного ЧМ
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Аргентинский нападающий английского «Манчестер Сити» Хулиан Альварес забил самый быстрый гол в истории клубного чемпионата мира.

Футболист открыл счёт на 40-й секунде в финальном матче с «Флуминенсе». Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Мохамеду Ахмеду. Он в составе «Аль‑Айна» из ОАЭ отличился на 79‑й секунде встречи с тунисским «Эсперансом» в 2018 году.

Напомним, финальный матч между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» проходит в эти минуты в Джидде (Саудовская Аравия). Сейчас идёт перерыв. После первого тайма «горожане» лидируют со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
2 : 0
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Альварес – 1'     2:0 Нино – 27'    

Напомним, в полуфинале турнира «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над японской командой «Урава Ред Даймондс» (3:0), а «Флуминенсе» оказался сильнее египетского «Аль-Ахли» (2:0).

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