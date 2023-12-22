Португальская федерация футбола выступила против участия клубов в Суперлиге

Президент Португальской федерации футбола (FPF) Фернанду Гомеш отреагировал на решение Суда Европейского союза, предоставляющее легитимную возможность для создания Европейской Суперлиги.

«В 2020 году мы уже проявили своё несогласие относительно создания Суперлиги. Спустя три года мы придерживаемся той же позиции и считаем, что это плохая идея для всего футбола в целом и португальского в частности, так как она нарушает все спортивные принципы. Именно поэтому FPF всегда выступала, выступает и будет выступать против соревнований, организованных вне федераций и лиг», — приводит слова Гомеша официальный сайт Португальской федерации футбола.

Напомним, указанное решение Суда Европейского союза было вынесено вчера, 21 декабря. После этого был представлен формат обновлённой версии Суперлиги. К концу первого же дня после презентации этого турнира 17 европейских клубов из топ-5 лиг публично отказались от участия в нём.