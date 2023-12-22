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Украинский игрок «Челси» Мудрик показал видео боксёрской тренировки

Украинский игрок «Челси» Мудрик показал видео боксёрской тренировки
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Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик продемонстрировал свои боксёрские навыки, показав, как он отрабатывает удары под руководством своего тренера.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки:

Напомним, в нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Мудрика с клубом рассчитано до июня 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Мудрик перешёл в лондонский клуб из «Шахтёра» в январе 2023 года. Согласно имеющейся информации, «Челси» заплатил за 22-летнего футболиста около £ 100 млн.

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