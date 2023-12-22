Украинский игрок «Челси» Мудрик показал видео боксёрской тренировки

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик продемонстрировал свои боксёрские навыки, показав, как он отрабатывает удары под руководством своего тренера.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки:

Напомним, в нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Мудрика с клубом рассчитано до июня 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Мудрик перешёл в лондонский клуб из «Шахтёра» в январе 2023 года. Согласно имеющейся информации, «Челси» заплатил за 22-летнего футболиста около £ 100 млн.