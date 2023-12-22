Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генсек РФС Митрофанов высказался на тему проведения РПЛ по системе «осень-весна»

Генсек РФС Митрофанов высказался на тему проведения РПЛ по системе «осень-весна»
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением на тему проведения чемпионата России по футболу по системе «осень-весна».

«Ничего не изменилось? Если поменяли только круги, зачем было переходить? Один из таких же аргументов — а зачем менять обратно, если ничего не поменяется?

Есть аргументация клубов, которые являются участниками соревнований, — они при обратном переходе потеряют существенную часть болельщиков, которая летом отсутствует и уходит в отпуска. Мы тоже участвуем в организации и создании продукта, но должны слушать и слышать тех, кто продукт создаёт, — клубы. Они просят пока оставить всё как есть», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Генсек РФС: не успеваешь поздороваться с украинскими коллегами — убегают
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android