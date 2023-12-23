Тихонов — об Амарале: главное, чтобы он не вёл себя аморально в «Спартаке»

Бывший футболист и капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Если Эшуорта сместили, значит, руководство «Спартака» что‑то не устраивает. Мы не знаем, кто занимался трансферами в клубе. Многие писали и говорили, что этим занимался сам тренер.

Фамилия у нового спортивного директора «Спартака» — Амарал. Главное, чтобы потом не говорили о том, как аморально он себя вёл в «Спартаке». Хочется верить, что человек знает хорошо латинский рынок. Эшуорт всё‑таки европеец, а из Европы к нам никто не приедет сейчас. Думаю, что знание латинского рынка способствовало тому, что Амарал оказался в «Спартаке», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».