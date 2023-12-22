Португальский журналист оценил назначение Амарала спортивным директором «Спартака»

Португальский журналист издания A Bola Рафаэл Рейш высказался о назначении спортивным директором московского «Спартака» Томаша Амарала.

«Его работа пока не привлекала внимания СМИ в Португалии. Амарал неизвестен широкой публике. Могу сказать, что он входил в специализированную скаутскую команду «Бенфики», которая анализирует игроков и их профили по всему миру», — сказал Рейш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Сегодня, 22 декабря, «Спартак» объявил о назначении бывшего ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала на пост спортивного директора. Отмечается, что португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.