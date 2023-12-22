Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттифак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португальский журналист оценил назначение Амарала спортивным директором «Спартака»

Португальский журналист оценил назначение Амарала спортивным директором «Спартака»
Комментарии

Португальский журналист издания A Bola Рафаэл Рейш высказался о назначении спортивным директором московского «Спартака» Томаша Амарала.

«Его работа пока не привлекала внимания СМИ в Португалии. Амарал неизвестен широкой публике. Могу сказать, что он входил в специализированную скаутскую команду «Бенфики», которая анализирует игроков и их профили по всему миру», — сказал Рейш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Сегодня, 22 декабря, «Спартак» объявил о назначении бывшего ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала на пост спортивного директора. Отмечается, что португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.

Материалы по теме
Томаш Амарал прокомментировал назначение на пост спортивного директора «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android