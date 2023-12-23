Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фоден рассказал об эмоциях после победы на клубном ЧМ

Фоден рассказал об эмоциях после победы на клубном ЧМ
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу своей команды в финале клубного чемпионата мира — 2023 над «Флуминенсе» (4:0). Он забил третий мяч своей команды в игре на 72-й минуте.

«Это был невероятный матч. Парни показали не только качественную игру, но проявили смелость и целеустремлённость. Я доволен результатом. Это очень важно для «Манчестер Сити». Я очень рад. Это огромный успех клуба», — приводит ESPN слова Фодена.

«Манчестер Сити» стал четвёртым английским клубом, который выиграл клубный ЧМ после «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Челси».

В этом году «горожане» выиграли свой пятый трофей. Ранее они победили в чемпионате и Кубке Англии, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Материалы по теме
Самый лёгкий трофей «Сити». Красиво убрали «Флуминенсе» в финале КЧМ и не заметили! Видео
Самый лёгкий трофей «Сити». Красиво убрали «Флуминенсе» в финале КЧМ и не заметили! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android