Фоден рассказал об эмоциях после победы на клубном ЧМ

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу своей команды в финале клубного чемпионата мира — 2023 над «Флуминенсе» (4:0). Он забил третий мяч своей команды в игре на 72-й минуте.

«Это был невероятный матч. Парни показали не только качественную игру, но проявили смелость и целеустремлённость. Я доволен результатом. Это очень важно для «Манчестер Сити». Я очень рад. Это огромный успех клуба», — приводит ESPN слова Фодена.

«Манчестер Сити» стал четвёртым английским клубом, который выиграл клубный ЧМ после «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Челси».

В этом году «горожане» выиграли свой пятый трофей. Ранее они победили в чемпионате и Кубке Англии, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.