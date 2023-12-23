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Главный тренер «Флуминенсе»: нам нечего стыдиться

Главный тренер «Флуминенсе»: нам нечего стыдиться
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Главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Динис подвёл итоги финала клубного чемпионата мира-2023 с «Манчестер Сити» (0:4).

«Нам противостоял «Манчестер Сити», который последние пять лет был лучшей командой в мире. Они знают, как максимально использовать возможности, которые создают.

Они всегда играют высоко, забили очень рано и наказали нас за ошибки, которые мы допустили. Мы должны гордиться нашим невероятным годом и тем, что проложили дорогу, которая привела нас сюда. Это был удивительный путь, и нам нечего стыдиться», — приводит ESPN слова Диниса.

«Флуминенсе» впервые играл на клубном ЧМ. В последний раз бразильский клуб выигрывал турнир в 2012 году — это был «Коринтианс». «Манчестер Сити» также участвовал в соревновании первый раз.

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