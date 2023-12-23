Арендованный у ЦСКА Гайч забил шесть голов в трёх матчах

24-летний аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды до конца сезона за турецкий «Ризеспор», забил шесть голов в трёх последних матчах своего клуба.

7 декабря в домашнем матче Кубка Турции против «Букаспора» (4:0) форвард оформил хет-трик. 11 декабря Гайч отметился голом на последней минуте в скандальной выездной игре 15 тура турецкой Суперлиги с «Анкарагюджю» (1:1), после финального свистка которой президент столичного клуба Фарук Коджа избил главного рефери Халила Умута Мелера. 21 декабря в домашнем матче 17 тура чемпионата Турции с «Пендикспором» (5:1) аргентинец оформил дубль.

До этой серии Гайч не мог отличиться в восьми матчах за «Ризеспор» подряд после забитого гола в своей дебютной игре за турецкий клуб.