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Газизов: полностью поддерживаю посыл и аргументацию Дюкова по решению не переходить в АФК

Газизов: полностью поддерживаю посыл и аргументацию Дюкова по решению не переходить в АФК
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о решении исполкома Российского футбольного союза (РФС) не переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию и остаться в УЕФА.

«Мне кажется, это правильно. Александр Валерьевич Дюков чётко объяснил позицию РФС. Важно, когда говорят понятным, человеческим языком. Действительно, если сейчас нет гарантий, что после перехода в АФК наша сборная будет допущена до международных турниров, то, наверное, стоит повременить. Полностью поддерживаю посыл и аргументацию Дюкова», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, члены исполкома посчитали, что переход в Азиатскую футбольную конфедерацию не имеет смысла, ведь ФИФА не даёт гарантии допуска к международным турнирам в таком случае. РФС продолжит попытки по возвращению к международным соревнованиям через европейский континент и УЕФА.

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