Нападающий «Пари НН» Зе Турбо отправится на Кубок африканских наций

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо вызван в национальную команду Гвинеи-Бисау для подготовки к Кубку африканских наций. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

Отмечается, что сбор команды Гвинеи-Бисау стартует 28 декабря. 4 января сборная Гвинеи-Бисау проведёт на своём поле контрольный матч с национальной командой Мали. Команда Зе Турбо начнёт турнир матчем с Кот-д’Ивуаром 13 января.

«Пожелаем нашему нападающему успешных выступлений за сборную!» — написано в заявлении.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Зе Турбо провёл 13 матчей, в которых забил два мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету африканского нападающего четыре игры в Фонбет Кубке России.