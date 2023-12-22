«Зачем клубам бесполезный хозяин?» Райхарт — о повышении выплат командам от УЕФА

Бернд Райхарт, занимающий должность главного директора компании А22 Sports, разрабатывающей Европейскую Суперлигу, ответил на вопрос, что произойдёт с этим проектом в случае, если УЕФА примет решение повысить клубам выплаты, а также изменить формат её действующих турниров на формат, предлагаемый Суперлигой.

«А почему клубы должны оставаться с владельцем, который им не нужен? Разве они не хотят воспользоваться возможностью управлять своими делами самостоятельно, как они это делают в национальных лигах? Клубы ещё изучат решение, не нужно торопиться. Теперь у них будет свобода, которой у них не было до сих пор.

Если говорить о власти, которой обладает УЕФА, то эта организация утратила своё право наказывать после решения Суда Европейского Союза», — приводит слова Райхарта AS.

Напомним, вчера, 21 декабря, Европейский суд постановил, что УЕФА и ФИФА не вправе устанавливать свою монополию на проведение турниров. Также ранее глава Суперлиги заявил, что он не отрицает возможность сотрудничества с УЕФА и открыт для диалога.