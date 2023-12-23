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Шамиль Газизов: Семак способен добиться успеха в европейском клубе

Шамиль Газизов: Семак способен добиться успеха в европейском клубе
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказал мнение о возможной тренерской работе Сергея Семака в европейском клубе. Сейчас 47-летний Семак возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Напомним, вместе с командой он пять раз подряд стал чемпионом России.

«Верю ли в европейскую карьеру Семака? Верю. Более того, уверен, что Семак этого достигнет. Работал с ним, поэтому точно знаю, на что способен Сергей Богданович.

Это может быть даже клуб из топ-5 лиг? Как сложится в жизни – это уже другой вопрос. Но у меня нет ни малейших сомнений в тренерских компетенциях и человеческих качествах Семака. Он способен добиться успеха в европейском клубе», – приводит слова Газизова «РБ Спорт».

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