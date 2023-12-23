«Он неопытен, но очень хладнокровен». Тен Хаг — о 19-летнем дебютанте Камбвала

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о 19-летнем французском защитнике Вилли Камбвала, который сегодня, 23 декабря, дебютирует за основной состав «красных дьяволов» в матче чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

«Он спокоен и произвёл хорошее впечатление на тренировках. Конечно, Вилли неопытен, и для него сегодня наступил важный момент. Он атлетичен, хладнокровен в обращении с мячом. Теперь у Вилли появилась возможность проявить себя», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэмом» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск.