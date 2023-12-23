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Слуцкий и Гутцайт получили премию комментаторов в номинации «Лучший репортаж»

Слуцкий и Гутцайт получили премию комментаторов в номинации «Лучший репортаж»
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Российский тренер Леонид Слуцкий и спортивный комментатор Роман Гутцайт получили премию «Голос спорта» в номинации «Лучший репортаж».

Поводом для этой награды стал репортаж с матча испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Барселона» на Okko, когда в Испании была организована студия.

Напомним, встреча состоялась 28 октября 2023 года. Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Мадридский «Реал» одержал волевую победу со счётом 2:1.

На шестой минуте счёт открыл полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган. На 68-й минуте полузащитник Джуд Беллингем забил ответный мяч «Реала». В добавленное время Джуд Беллингем оформил дубль, отличившись с передачи Луки Модрича на 90+2-й минуте.

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