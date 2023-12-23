«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Болонье», пропустив в конце матча

Сегодня, 23 декабря, в матче 17-го тура итальянской Серии А встречались «Болонья» и «Аталанта» из Бергамо. Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара » в Болонье (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 86-й минуте Льюис Фергюсон после передачи Риккардо Орсолини вывел хозяев вперёд.

Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который в этой игре появился на поле на 85-й минуте.

На данный момент после 17 сыгранных матчей итальянской Серии А «Болонья» располагается на четвёртой строчке с 31 очком. «Аталанта» находится на седьмом месте с 26 очками.