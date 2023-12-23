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«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Болонье», пропустив в конце матча

«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Болонье», пропустив в конце матча
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Сегодня, 23 декабря, в матче 17-го тура итальянской Серии А встречались «Болонья» и «Аталанта» из Бергамо. Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара » в Болонье (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 86-й минуте Льюис Фергюсон после передачи Риккардо Орсолини вывел хозяев вперёд.

Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который в этой игре появился на поле на 85-й минуте.

На данный момент после 17 сыгранных матчей итальянской Серии А «Болонья» располагается на четвёртой строчке с 31 очком. «Аталанта» находится на седьмом месте с 26 очками.

Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Фергюсон – 86'    
Турнирная таблица Серии А сезона-2023/2024
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