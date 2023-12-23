«Интер» — «Лечче»: стартовые составы команд на матч Серии А
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В матче 17-го тура итальянской Серии А встретятся «Интер» и «Лечче». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. Начало игры — в 20:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.
Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Лечче
Лечче
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Составы команд:
«Интер»: Зоммер, Дармиан, Биссек, Ачерби, Бастони, Аугусто, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Арнаутович, Тюрам.
«Лечче»: Фальконе, Галло, Баскиротто, Понграчич, Жендри, Гонсалес, Рамадани, Уден, Стрефецца, Банда, Пикколи.
На данный момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 16 матчей. «Лечче» находится на 12-й строчке, заработав 20 очков.
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