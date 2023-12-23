Стали известны трансферные цели «Арсенала» в январе

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«Арсенал» определился с ключевыми трансферными целями на предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, лондонский клуб заинтересован в подписании игроков на следующие позиции: центральный защитник, опорный полузащитник и центральный нападающий.

Что касается укрепления центральной линии обороны, то в первую очередь «канониры» рассматривают приобретение защитников из португальской лиги — Антониу Силвы («Бенфика») или Гонсалу Инасиу («Спортинг»). Футболист дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек также привлекает руководство лондонской команды.

В качестве потенциального усиления опорной зоны «Арсенал» рассматривает хавбека «Флуминенсе» Андре. «Канониры» также всерьёз рассчитывают на подписание нападающего «Брентфорда» Айвана Тони. Как более бюджетный вариант руководство лондонского клуба рассматривает форварда «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не намерен расставаться с нападающим Эдди Нкетиа.