Деспотович заявил, что ведёт переговоры с «Рубином»

31-летний нападающий Джордже Деспотович заявил, что ведёт переговоры с казанским «Рубином».

«Веду переговоры с «Рубином», пока могу сказать только это», — приводит слова Деспотовича «Матч ТВ».

Напомним, летом 2018 года в качестве свободного агента футболист перебрался из «Астаны» в «Оренбург». Затем летом 2020 года боснийский форвард перебрался в «Рубин», а зимой 2022 года по обоюдному согласию сторон покинул казанский клуб. Затем Джордже поиграл ещё за тульский «Арсенал» и с нынешнего лета находится без команды.

В общей сложности Деспотович сыграл за «Рубин» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. По информации интернет-портала Tranfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 500 тысяч.