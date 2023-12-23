«Фулхэм» интересуется полузащитником «Флуминенсе» Андре

Полузащитник «Флуминенсе» Андре да Коста может перейти в «Фулхэм». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонский клуб близок к согласованию трансфера с руководством «Флуминенсе». После достижения принципиальной договорённости решение о дальнейшей карьере будет приниматься непосредственно 22-летним футболистом. Отмечается, что на бразильского хавбека продолжает претендовать «Ливерпуль».

В текущем сезоне Андре провёл за «Флуминенсе» 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе сразу двух клубов к защитнику «Фулхэма» Тосину Адарабиойо.