«Тоттенхэм» и «Монако» ведут борьбу за защитника «Фулхэма» Адарабиойо

Центральный защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо следующим летом может сменить клуб, сообщает 90min.

По информации источника, в услугах 26-летнего игрока обороны заинтересованы сразу две команды — «Тоттенхэм» и «Монако». Оба клуба хотят заполучить англичанина в качестве свободного агента.

Отмечается, что монегаски находятся в более выигрышном положении, так как по сравнению с «Тоттенхэмом» французскому клубу не нужно получать от руководства «Фулхэма» юридическое разрешение на переговоры. Боссы «Монако» уже с 1 января могут выйти с предложением на агентов защитника.

Адарабиойо выступает за «Фулхэм» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В текущем сезоне защитник провёл за «дачников» лишь шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Манчестер Сити» ещё к одному футболисту «Фулхэма» — португальскому полузащитнику Жоау Пальинье.