«Барселона» полностью расплатится с «Лас-Пальмасом» за Педри спустя 4,5 года

Испанская «Барселона» полностью расплатится с «Лас-Пальмасом» за игрока команды Педри спустя 4,5 года, сообщает Football Espana.

По информации источника, сине-гранатовые выплатили лишь большую часть трансфера, но всё ещё должны «Лас-Пальмасу» € 5 млн. Эту сумму «Барселона» должна заплатить в январе 2024 года.

Педри является воспитанником «Лагуны» и «Лас-Пальмаса». Осенью 2019 года он перебрался в «Барселону», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 22 млн. Однако же сразу был отдал на сезон в аренду в «Лас-Пальмас».

Начиная с лета 2020 года Педри сыграл за сине-гранатовых 120 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока составляет € 90 млн.

Материалы по теме «Барселона» сделала заявление о травме Педри

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.