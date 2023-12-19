«Барселона» сделала заявление о травме Педри

Каталонская «Барселона» прокомментировала информацию о травме полузащитника команды Педри.

«На утренней тренировке Педри получил удар, вызвавший небольшую мышечную травму. Футболист выбыл из строя, а сроки его возвращения будут определены темпами восстановления», – говорится в официальном сообщении сине-гранатовых.

Ранее стало известно о том, что полузащитник каталонской «Барселоны» Педри получил мышечное повреждение. По сведениям СМИ, испанский футболист пропустит две недели.

Напомним, в этом сезоне 21-летний Педри принял участие в 11 матчах сине-гранатовых. Ему удалось записать на свой счёт один гол и одну результативную передачу.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.