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Жозе Моуринью наорал на Хвичу Кварацхелию во время матча «Рома» — «Наполи»

Жозе Моуринью наорал на Хвичу Кварацхелию во время матча «Рома» — «Наполи»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью повздорил с грузинским вингером «Наполи» Хвичей Кварацхелией во время матча 17-го тура итальянской Серии А. Напомним, на момент написания новости идёт второй тайм, счёт в матче — 0:0.

Ссора Моуринью с Хвичей

Ссора Моуринью с Хвичей

Фото: ESPN

В первом тайме между Моуринью и Хвичей Кварацхелией случилась стычка. Жозе был уверен в том, что грузинский вингер симулировал в эпизоде, который привёл к показу жёлтой карточки игроку «Ромы» Бриану Кристанте. Как сообщает ESPN, после нескольких секунд гневной вспышки, в ходе которой португальский специалист, судя по всему, в грубой форме высказал футболисту, что он о нём думает, Моуринью помирился с Хвичей, приобняв его. Жозе также показал, что между ними больше нет конфликта.

Напомним, на данный момент после 16 сыгранных матчей итальянской Серии А «Рома» располагается на восьмом месте с 25 очками. «Наполи» находится на шестой строчке с 27 очками.

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