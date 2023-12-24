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Криштиану Роналду лайкнул эмоциональный пост против создания Суперлиги

Криштиану Роналду лайкнул эмоциональный пост против создания Суперлиги
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Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и экс-форвард «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко поддержали лайком пост в социальных сетях клуба из третьего дивизиона Черногории «Фанс Юнайтед», который выступил против создания Суперлиги.

«Пожалуйста, не отнимайте нашу мечту. Не позволяйте Суперлиге появиться. Дайте нам и всем маленьким клубам мечтать», — говорится в сообщении клуба «Фанс Юнайтед» в социальных сетях.

Клуб «Фанс Юнайтед» был создан в столице Черногории Подгорице футбольными фанатами. В своём посте пресс-служба клуба поясняет, что Суперлига угрожает мечтам маленьких клубов участвовать в больших турнирах.

Ранее стало известно, что Европейский суд признал незаконным запрет УЕФА на создание панъевропейской Суперлиги. Однако против создания нового турнира уже выступило 26 европейских клубов.

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