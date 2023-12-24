Трансфер колумбийца Кастаньо обойдётся «Краснодару» на € 550 тыс. дороже — Эскивель

«Краснодару» придётся заплатить за приобретение опорного полузащитника мексиканского «Крус Асуля» Кевина Кастаньо на € 550 тыс. больше, поскольку первоначальная сумма трансфера в € 6,8 млн не включала в себя процент, полагающийся колумбийской команде «Агилас Дорадас», воспитавшей игрока. Об этом сообщает журналист Фернандо Эскивель в соцсети Х (ранее Twitter).

Также согласно условиям сделки в том случае, если «Краснодар» продаст колумбийского футболиста в другой клуб, «Крус Асуль» получит 30% от этой сделки.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Кастаньо с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.