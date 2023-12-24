Экс-защитник «Ливерпуля» Хююпя: в наши дни вратари играют лучше полевых футболистов

Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя порассуждал на тему того, как изменился футбол за последние годы.

«Я не думаю, что сегодня кто-то сильно хочет быть центральным защитником. В моё время всё ещё были центральные защитники, которые не умели играть в футбол. Они были большими и сильными, но они не умели играть в футбол. Сейчас лучшие команды много играют сзади, поэтому для них очень важно, чтобы их центральный защитник мог грамотно отдавать пас. То же касается и вратаря. В наши дни некоторые вратари играют лучше полевых футболистов», — приводит слова Хююпя Daily Mail.

Напомним, финляндский футболист выступал за «Ливерпуль» в период с 1999 по 2009 год. За этот период 50-летний экс-игрок принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и 15 результативными передачами.

Хююпя завершил профессиональную карьеру футболиста в 2011 году. Последним его клубом стал леверкузенский «Байер».