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Стало известно, кто может сменить Пиоли на посту главного тренера «Милана»

Руководство «Милана» рассматривает различные кандидатуры тренеров на замену нынешнему наставнику миланского клуба Стефано Пиоли, чьей работой оно не удовлетворено. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, после ничейного матча Серии А с «Салернитаной» боссы «россонери» позвонили лидерам команды для того, чтобы узнать их мнение относительно тренерской работы Пиоли.

Несмотря на то что большинство футболистов высказались в поддержку итальянского специалиста, руководство «Милана» начало прорабатывать вариант с приглашением в команду экс-наставника «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте. Также боссы миланского клуба обсуждают возможность назначения на данный пост тренера молодёжной команды «россонери» Иньяцио Абате.

Напомним, после 17 туров Серии А «Милан» набрал 33 очка и занимает третье место.