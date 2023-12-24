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«Это какой‑то фейк». Агент — о возможном переходе Хлусевича в «Спортинг»

«Это какой‑то фейк». Агент — о возможном переходе Хлусевича в «Спортинг»
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Агент Олег Мавренков, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны португальского «Спортинга».

«Ничего про это не слышал, не знаю ни про какой «Спортинг». Переговоры ни с кем из «Спортинга» не вели. Думаю, это какой‑то фейк», — приводит слова Мавренкова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Даниил Хлусевич может перейти в лиссабонский «Спортинг» в январе 2024 года. По сведениям источника, российский футболист входит в список трансферных целей португальского клуба на ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Даниил Хлусевич провёл 14 матчей, в которых забил три мяча. Также на счету защитника пять игр и одна голевая передача в Фонбет Кубке России.

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