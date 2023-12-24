«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за подписание 17-летнего Эчеверри

На текущий момент английский «Манчестер Сити» ведёт активную работу, направленную на подписание 17-летнего полузащитника «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри, и продвинулся в этом вопросе дальше остальных клубов, претендующих на футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в приобретении аргентинца также крайне заинтересованы лондонский «Челси» и каталонская «Барселона», однако подчёркивается, что из-за правил финансового фэйр-плей сине-гранатовые не могут заплатить за Эчеверри сумму большую, чем та, которая указана в пункте о расторжении его контракта, — € 25 млн.

Напомним, Эчеверри является воспитанником «Ривер Плейт» и прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2024 года, и футболист уже заявил, что не будет его пролонгировать. Transfermarkt оценивает 17-летнего аргентинца в € 4 млн.