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«Челси» и «Манчестер Сити» запросили информацию о 17-летнем Клаудио Эчеверри

«Челси» и Манчестер Сити» проявляют интерес к 17-летнему полузащитнику «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри, сообщает Фабрицио Романо в своей соцсети Х (ранее твиттер).

Также «Барселона» все еще намерена приобрести аргентинца, но ФФП осложняет ситуацию. Каталонский клуб готов заплатить большую сумму, чем указана в пункте о расторжении соглашения — € 25 млн, но в рассрочку.

Эчеверри является воспитанником «Ривер Плейт», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает 17-летнего аргентинца в € 4 млн.

В нынешнем сезоне Эчеверри сыграл пять матчей и отдал одну голевую передачу.

После 17 туров «Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 22 очками. «Манчестер Сити» расположился на 4-й строчке (34 очка).