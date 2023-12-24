17-летний Эндрик назвал идеального нападающего

Будущий футболист мадридского «Реала» Эндрик назвал идеального нападающего.

«Карим Бензема обладает всеми качествами, чтобы быть идеальным нападающим, хотя сейчас он находится в Саудовской Аравии, но он много лет играл в мадридском «Реале». Он умеет прекрасно разбираться в игре, он зрелищный футболист во всех смыслах. Он является лучшим нападающим в мире за долгое время. Гарри Кейн и Эрлинг Холанд обладают идеальными качествами, чтобы стать идеальными нападающими», — приводит слова Эндрика Mundo Deportivo.

Бензема большую часть футбольной карьеры провёл в «Реале» Мадрид, с которым выиграл пять раз Лигу чемпионов, четыре раза Ла Лигу, четыре раза Суперкубок УЕФА, трижды Кубок Испании и четыре раза Суперкубок Испании. При этом Карим один раз был удостоен награды «Золотой мяч».

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