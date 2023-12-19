Эндрик: хочу завоевать с «Реалом» пять кубков Лиги чемпионов и 10 титулов Ла Лиги

17-летний футболист «Палмейраса» Эндрик, который летом 2024 года станет игроком «Реала», рассказал о своих целях в мадридском клубе.

«С «Реалом» я хотел бы выиграть пять кубков Лиги чемпионов! В чемпионате Испании я намерен победить минимум 10 раз.

Я мечтал играть за «Реал» с самого детства. Это произошло во много из-за того, что мой отец всегда был болельщиком мадридского клуба, да и мне их игра всегда нравилась», — приводит слова Эндрика The Athletic.

В прошлом сезоне «Палмейрас» стал чемпионом Бразилии, набрав 70 очков после 38 проведённых матчей. Эндрик принял участие в 53 матчах за свою команду во всех официальных турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.