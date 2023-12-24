Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я делал это всю свою карьеру». Защитник «Вулверхэмптона» Доэрти — о голе в ворота «Челси»

«Я делал это всю свою карьеру». Защитник «Вулверхэмптона» Доэрти — о голе в ворота «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти прокомментировал свой забитый мяч в ворота лондонского «Челси» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги. Напомним, 31-летний ирландец появился на поле на 86-й минуте и стал автором одного из голов, который помог «волкам» победить со счётом 2:1.

«Замена была очень важна, потому что мне удалось забить гол в конце. Я делал это всю свою карьеру, оказываясь в нужном месте в нужное время, так что я просто отправил мяч в сетку.

Причины побед над ведущими командами? Атмосфера, которая царит на стадионе. У нас хороший послужной список против команд первой шестёрки. Мы обыграли большинство из них здесь и на выезде. У нас всё очень хорошо», — приводит слова Доэрти ВВС.

После результата данного матча «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 18 матчей чемпионата. «Вулверхэмптон» же поднялся на 11-ю строчку, заработав 22 очка. Лидирует «Арсенал» (40).

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
24 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Лемина – 51'     2:0 Доэрти – 90+3'     2:1 Нкунку – 90+6'    
Материалы по теме
«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» и остался на 10-м месте в таблице АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android