«Я делал это всю свою карьеру». Защитник «Вулверхэмптона» Доэрти — о голе в ворота «Челси»

Защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти прокомментировал свой забитый мяч в ворота лондонского «Челси» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги. Напомним, 31-летний ирландец появился на поле на 86-й минуте и стал автором одного из голов, который помог «волкам» победить со счётом 2:1.

«Замена была очень важна, потому что мне удалось забить гол в конце. Я делал это всю свою карьеру, оказываясь в нужном месте в нужное время, так что я просто отправил мяч в сетку.

Причины побед над ведущими командами? Атмосфера, которая царит на стадионе. У нас хороший послужной список против команд первой шестёрки. Мы обыграли большинство из них здесь и на выезде. У нас всё очень хорошо», — приводит слова Доэрти ВВС.

После результата данного матча «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 18 матчей чемпионата. «Вулверхэмптон» же поднялся на 11-ю строчку, заработав 22 очка. Лидирует «Арсенал» (40).