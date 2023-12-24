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Уолкер — о стычке в матче с «Флуминенсе»: никто не нападёт на моего Грилиша

Уолкер — о стычке в матче с «Флуминенсе»: никто не нападёт на моего Грилиша
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер прокомментировал стычку с игроком «Флуминенсе» Фелипе Мело в финале клубного чемпионата мира, который закончился со счётом 4:0 в пользу англичан.

«Никто не нападёт на моего Джека», — написал Кайл Уолкер в социальной сети и при этом прикрепил смайлик кимоно и смеющийся смайлик.

Фото: Из личного архива

Уже после игры, по словам Мело, Грилиш решил выяснить отношения с игроком «Флуминенсе» Мартинелли. Фелипе оттолкнул Джека, после чего Кайл Уолкер влетел в стычку и начал защищать своего партнёра по «Манчестер Сити».

Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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