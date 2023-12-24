«Театральные жалобы». В Италии раскритиковали Хвичу за игру с «Ромой» в Серии А

Известное итальянское издание La Gazzetta Dello Sport раскритиковало игру грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Ромой». Напомним, «Наполи» проиграл со счётом 0:2, а Хвича провёл на поле 88 минут, не отметившись результативными действиями.

«Трудно думать о победе, если ты не создаёшь хотя бы один реальный голевой момент за весь матч. Многие игроки „Наполи“ были очень плохи: Ди Лоренцо, Лоботка, а также неузнаваемый Хвича Кварацхелия, который получил несколько ударов по ногам и запомнился лишь театральными жалобами», — написало издание La Gazzetta dello Sport в разборе матча, поставив Хвиче низкий бал 4,5 за матч.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей итальянской Серии А «Рома» располагается на шестом месте с 28 очками. «Наполи» находится на седьмой строчке с 27 очками.