Каррера: работа в РПЛ? Я с удовольствием вернулся бы в Россию!

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, есть ли у него сейчас интересные варианты продолжения карьеры, а также ответил на вопрос, готов ли он снова работать в Российской Премьер-Лиге.

«Пока интересных предложений у меня не было, и я вернусь к тренерской деятельности только тогда, когда будут предложены подходящие условия!

Работа в РПЛ? Я бы с удовольствием вернулся в Россию! Если у клуба есть планирование и амбиции, я бы без проблем согласился», — приводит слова Карреры Sport24.

Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Именно под руководством итальянского специалиста красно-белые в последний раз становились победителями Российской Премьер-Лиги — золото было завоёвано по итогам сезона-2016/2017. Последним местом работы 59-летнего специалиста стал итальянский клуб «Бари».

В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 30 очков за 18 матчей чемпионата.