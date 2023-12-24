Иско договорился о продлении контракта с «Бетисом» — Романо

Испанский полузащитник Иско и футбольный клуб «Бетис» договорились о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Бетису» минувшим летом в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Иско принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.