Ловчев объяснил, что нужно делать РФС и РПЛ в период отстранения России

Ветеран «Спартака» и всего отечественного футбола Евгений Ловчев рассказал, что нужно делать Российскому футбольному союзу (РФС) и Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в период отстранения России от международных соревнований.

«Надо делать то, что, в принципе, стоило делать всегда — развивать свой футбол. Играть, работать, развивать детско-юношеский футбол, пока есть время. Возможно, сократить количество иностранцев, чтобы было больше русских игроков — чтобы был выбор у сборной, когда вернёмся. Но этого же не происходит и не произойдёт. Всё идёт, как и шло. Ничего не поменялось — как покупали иностранцев, так и продолжаем», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, 20 декабря стало известно, что исполком РФС практически единогласно принял решение остаться в УЕФА. При этом президент РФС Александр Дюков заявлял, что вопрос перехода России в Азию может быть вновь поднят в будущем.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.