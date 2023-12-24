Ловчев отреагировал на решение России остаться в УЕФА и не переходить в Азию

Ветеран «Спартака» и всего отечественного футбола Евгений Ловчев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) остаться в УЕФА и не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«По поводу решения исполкома не идти в Азию и продолжать ждать. Я специально написал — продолжать ждать, потому что, если цинично, даже если мы отберёмся хоть от конфедерации Луны, но следующий чемпионат мира — в Канаде, США и Мексике. Нас туда просто никуда не пустят — визу не дадут, на границе завернут. Это как история с Шапи, которого не пустили в одну из стран.

То есть вопрос-то простой — получается, УЕФА и ФИФА перестали быть главенствующими в мировом футболе, они не могут решить вопросы с государствами, которые делают так, как считают нужным. И ФИФА с УЕФА ничего сделать не могут, потому что эти организации перестали быть авторитетом после своих решений. А что ФИФА сделает, если мы отберёмся от Азии, а США с Канадой и Мексикой не дадут визы, не пропустят на границе русскую команду? Скажет, что тогда чемпионат мира отменяется? Да не сможет ФИФА этого сделать, не хватит уже авторитета и силы», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, 20 декабря стало известно, что исполком РФС практически единогласно принял решение остаться в УЕФА. При этом президент РФС Александр Дюков заявлял, что вопрос перехода России в Азию может быть вновь поднят в будущем.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.