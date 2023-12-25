Директор по связям ЦСКА Брейдо высказался об отказе Зе Габриэля

Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об отказе игрока бразильского «Васко да Гамы» Зе Габриэля.

«Футболиста не было и нет даже в лонглистах клуба, хотя списки это весьма и весьма длинные. Например, только за текущую неделю скаутами и аналитиками клуба было обработано данных более 60 футболистов, что при этом является сейчас вполне будничным процессом.

Но и среди этих бесконечных отчётов Зе Габриэля не оказалось. А те, кто оказались интересны в той или иной степени, отправляются в лонглисты по позициям. Такой вот первичный отбор и такой уровень инсайда, соответственно», — написал Брейдо в социальной сети.

При этом Брейдо заявил, что к подобным слухам надо относиться спокойнее, так как по некоторым футболистам действительно идут продвинутые обсуждения, про некоторых игроков узнавались условия, а кто-то вовсе не был утверждён тренерским штабом или руководством ЦСКА по финансовым соображениям.