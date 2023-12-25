Transfermarkt назвал самых дорогих игроков Ла Лиги из стран постсоветского пространства

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих игроков испанской ЛаЛиги из стран постсоветского пространства. Возглавил рейтинг грузинский вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, он оценивается в € 30 млн. На втором месте расположился украинский нападающий «Жироны» Артём Довбик, его стоимость € 28 млн (повысилась на € 13 млн после промежуточного обновления). Замкнул тройку украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков, его рыночная цена составляет € 25 млн (повысилась на € 3 млн после промежуточного обновления).

Топ-6 самых дорогих игроков Ла Лиги из стран постсоветского пространства:

Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия», € 30 млн); Артём Довбик (Украина, «Жирона», € 28 млн); Виктор Цыганков (Украина, «Жирона», € 25 млн); Арсен Захарян (Россия, «Реал Сосьедад», € 15 млн); Андрей Лунин (Украина, «Реал» Мадрид, € 8 млн); Роман Яремчук (Украина, «Валенсия», € 3 млн).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.