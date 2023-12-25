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Transfermarkt назвал самых дорогих игроков Ла Лиги из стран постсоветского пространства

Transfermarkt назвал самых дорогих игроков Ла Лиги из стран постсоветского пространства
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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих игроков испанской ЛаЛиги из стран постсоветского пространства. Возглавил рейтинг грузинский вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, он оценивается в € 30 млн. На втором месте расположился украинский нападающий «Жироны» Артём Довбик, его стоимость € 28 млн (повысилась на € 13 млн после промежуточного обновления). Замкнул тройку украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков, его рыночная цена составляет € 25 млн (повысилась на € 3 млн после промежуточного обновления).

Топ-6 самых дорогих игроков Ла Лиги из стран постсоветского пространства:

  1. Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия», € 30 млн);
  2. Артём Довбик (Украина, «Жирона», € 28 млн);
  3. Виктор Цыганков (Украина, «Жирона», € 25 млн);
  4. Арсен Захарян (Россия, «Реал Сосьедад», € 15 млн);
  5. Андрей Лунин (Украина, «Реал» Мадрид, € 8 млн);
  6. Роман Яремчук (Украина, «Валенсия», € 3 млн).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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