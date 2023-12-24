Transfermarkt назвал 10 клубов с самыми дорогими составами в мире

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих составов среди футбольных клубов. Топ-10 возглавил английский «Манчестер Сити» — стоимость состава команды оценивается в € 1,29 млрд. Второе место занимает лондонский «Арсенал» — его состав оценивается в € 1,11 млрд. Тройку лидеров замыкает мадридский «Реал». Стоимость состава «Королевского» клуба составляет € 1,04 млрд.

Топ-10 самых дорогих составов среди клубов:

1. «Манчестер Сити» — € 1,29 млрд.

2. «Арсенал» — € 1,11 млрд.

3. «Реал» — € 1,04 млрд.

4. «ПСЖ» — € 1,04 млрд.

5. «Челси» — € 984 млн.

6. «Бавария» — € 932 млн.

7. «Ливерпуль» — € 867 млн.

8. «Барселона» — € 818 млн.

9. «Манчестер Юнайтед» — € 795 млн.

10. «Тоттенхэм Хотспур» — € 755 млн.