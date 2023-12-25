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«Фенербахче» ответил «Галатасараю» на критику судейства после очного матча

«Фенербахче» ответил «Галатасараю» на критику судейства после очного матча
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«Фенербахче» ответил «Галатасараю» на критику судейства после матча 18-го тура турецкой Суперлиги. «Галатасарай» опубликовал фотографию нападающего клуба Мауро Икарди с синяком под глазом, полученного вовремя встречи.

«Попытка создать впечатление жертвы из-за удара игрока по штанге ворот. Мы оставляем это на усмотрение общественности», — говорится в заявлении пресс-службы «Фенербахче».

В воскресенье, 24 декабря, состоялся матч 18-го тура турецкой Суперлиги, в котором встречались два стамбульских клуба — «Фенербахче» и «Галатасарай». Команды играли на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу». Встреча завершилась вничью 0:0. После этой игры в активе обоих клубов стало по 44 очка. «Фенербахче» занимает первое место, обходя «Галатасарай» по дополнительным показателям.

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