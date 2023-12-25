«Я не досмотрел видео про «чёрный день для евреев» до конца». Аталь предстал перед судом

Защитник «Ниццы» и сборной Алжира Юсеф Аталь выступил перед судом по делу о публикации им видео с призывом устроить «чёрный день для евреев», сообщает Get Football News France.

«Я поделился видео, потому что считал, что это послание мира и что люди страдают во время этой войны. К сожалению, я не досмотрел его до конца», – сказал Аталь на судебом слушании, которое прошло 18 декабря.

Окончательное решение по делу будет принято 3 января. Отмечается, что судебный процесс не помешает футболисту принять участие в Кубке африканских наций, который начнётся 13 января в Кот-д'Ивуаре.

Напомним, 14 октября Аталь опубликовал видео с призывом устроить «чёрный день для евреев». Позже он удалил сообщение и попросил прощения. Несмотря на это, «Ницца» отстранила его от тренировок и игр за клуб.

Кроме того Юсеф получил 7-матчевую дисквалификацию от Дисциплинарной комиссии Профессиональной футбольной лиги Франции.

В ноябре игрока арестовала полиция. До вынесения судебного приговора ему запрещено покидать пределы Франции, исключение – причины, связанные с его футбольной деятельностью. Также Аталя обязали в течение двух недель уплатить € 80 тысяч – за то, что его отпустили под залог после ареста.

Сообщалось, что игрок может получить до 1 года заключения и штраф в размере € 45 тысяч.