Для «Челси» на матч с «Кристал Пэлас» не будет доступно 12 игроков

12 игроков лондонский «Челси» будут не доступны для главного тренера Маурисио Почеттино на матч 19-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».

Полузащитник Лесли Угочукву получил травму в матче с «Вулверхэмптоном» (1:2). Также продолжают восстанавливаться после травм Бен Чилвелл, Роберт Санчес, Трево Чалоба, Карни Чуквуэмека, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана и Рис Джеймс.

Из-за перебора жёлтых карточек встречу пропустят Коул Палмер и Рахим Стерлинг.

Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес пропустят матч с Пэлас» из-за болезни.

После 18 туров «Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 22 очками. Лидирует в чемпионате «Арсена» (40 очков).

Матч «Челси» с «Пэлас» пройдёт 27 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в 22:30 по мск.