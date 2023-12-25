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Челси грозит необычный штраф в АПЛ

Челси грозит необычный штраф в АПЛ
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Вчера, 24 декабря, «Челси» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Молине» завершилась со счётом 1:2.

По ходу матча игроки лондонского клуба получили шесть жёлтых карточек. По этой причине, согласно правилам футбольной ассоциации Англии, «Челси» будет оштрафован, сообщает Daily Mail.

«Ассоциация примет дисциплинарные меры против клуба, если шесть или более игроков команды будут предупреждены или удалены в матче, относящемся к категории 1 или категории 3», — говорится в дисциплинарном регламенте ФА.

Желтые карточки получили Конор Галлахер, Коул Палмер, Мало Гюсто, Николас Джексон, Рахим Стерлинг и Маркус Беттинелли.

После 10 туров «Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 22 очками. Лидирует в чемпионате «Арсена» (40 очков).

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
24 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Лемина – 51'     2:0 Доэрти – 90+3'     2:1 Нкунку – 90+6'    
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