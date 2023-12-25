Джеко обрушился с критикой на «Галатасарай» после скандального матча в Турции

Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко высказался о посте «Галатасарая», в котором они опубликовали фотографию форварда Мауро Икарди с синяком и раскритиковали судейство турецкой Суперлиги.

Вчера, 24 декабря, «Фенербахче» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче 18-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Икарди ударился головой о стойку ворот, а они выкладывают его в Instagram и плачут о пенальти… типично для них. Стыдно», — приводит слова Джеко Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Во время матча Икарди в одной из атак своей команды ударился на скорости об штангу ворот соперника.

После 17 туров «Фенербахче» занимает первое место с 44 очками. На второй строчке расположился «Галатасарай» (44 очка).